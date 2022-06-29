Сегодня, 29 июня, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 51 рубля и составляет 50 рублей 56 копеек.
А вот курс евро на Московской бирже опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 г, сообщает RT.
По данным на 10:22 по московскому времени, курс евро составил 52 рубля 94 копейки.
Примечательно, что национальная валюта и фондовый рынок практически не отреагировали на сообщение международного рейтингового агентства Moody's о "дефолте" РФ по еврооблигациям. На днях компания заявила, что иностранным покупателям долговых бумаг РФ не были вовремя перечислены положенные им проценты.
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