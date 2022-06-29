Киселёв: завод "Азот" на 99 процентов цел благодаря "ювелирной работе" сил ЛНР

Химический комбинат "Азот" в Северодонецке цел на 99 процентов. Об этом заявил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселёв.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что завод не разрушен благодаря "ювелирной работе" бойцов Луганской Народной Республики.

"Что касается "Азота", то особо больших разрушений зданий и сооружений здесь нет. Наши подразделения провели ювелирную работу", — сказал представитель МВД ЛНР.

Он также добавил, что украинские военные взорвали на территории "Азота" три или четыре цистерны с соляной кислотой. Однако это не привело к серьёзным повреждениям, заключил Киселёв.

Ранее военнослужащий Народной милиции ЛНР сообщил, что масштабную эвакуацию гражданского населения с завода "Азот" невозможно организовать из-за постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, этот процесс займёт несколько дней.