Химический комбинат "Азот" в Северодонецке цел на 99 процентов. Об этом заявил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселёв.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что завод не разрушен благодаря "ювелирной работе" бойцов Луганской Народной Республики.
"Что касается "Азота", то особо больших разрушений зданий и сооружений здесь нет. Наши подразделения провели ювелирную работу", — сказал представитель МВД ЛНР.
Он также добавил, что украинские военные взорвали на территории "Азота" три или четыре цистерны с соляной кислотой. Однако это не привело к серьёзным повреждениям, заключил Киселёв.
Ранее военнослужащий Народной милиции ЛНР сообщил, что масштабную эвакуацию гражданского населения с завода "Азот" невозможно организовать из-за постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, этот процесс займёт несколько дней.
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