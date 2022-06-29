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Военный ЛНР: эвакуация с "Азота" продлится не один день из-за обстрелов ВСУ

Силовые структуры

Масштабную эвакуацию мирного населения с территории предприятия "Азот" в Северодонецке невозможно организовать из-за постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Военный ЛНР: эвакуация с "Азота" продлится не один день из-за обстрелов ВСУ

В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что эвакуация продлится ещё не один день, ведь украинская армия всеми силами препятствует этому процессу. Как пояснил военный, на заводе "Азот" остаётся много мирных жителей.

"Выход людей будет продолжаться, скорее всего, ещё не один день", — сказал представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что за последние несколько дней с территории "Азота" удалось вывести порядка 650 человек. По его словам, среди эвакуированных мирных жителей есть граждане, которые предпочли остаться в Северодонецке и заняться его восстановлением.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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