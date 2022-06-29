Армия РФ высокоточным оружием уничтожила базу подготовки наёмников в Николаеве

Российские военные уничтожили базу подготовки иностранных наёмников в районе Николаева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что бойцы поразили цель с помощью высокоточного оружия. По его словам, армия России также уничтожила четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2".

"Высокоточным оружием ВКС РФ за сутки уничтожены четыре пункта управления в районе Харькова и база подготовки наёмников неподалёку от Николаева", — подтвердил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны добавил, что российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 32 районах, базу ремонта украинского оборудования возле Лисичанска, базу горючего в Николаевской области, восемь складов боеприпасов и оружия противника.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ разгромили батальон украинских войск в районе Лисичанского НПЗ.