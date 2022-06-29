ВС РФ разгромили батальон украинских войск в районе Лисичанского НПЗ

Российские военные разгромили батальон Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе наступления армии РФ на лисичанском направлении 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла большие потери.

"По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью", — прокомментировали в Минобороны России.

Представители пресс-службы ведомства также подчеркнули: из 350 боевиков этого подразделения остались в живых лишь 30 человек.

Ранее стало известно, что у Вооружённых сил Украины складывается критическая ситуация с продовольствием на лисичанском направлении. Из-за голода украинские военнослужащие стали дезертировать. При этом острую нехватку продуктов питания, по информации Минобороны РФ, испытывают подразделения 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.