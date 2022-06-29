Пленный разведчик: в ВСУ к иностранным наёмникам относятся как к аристократам

По словам оказавшегося в плену израильского разведчика Владимера Козловского, у иностранных наёмников в рядах украинской армии весьма вольготные условия во всех отношениях.

Израильтянин рассказал, что наёмникам дают более качественное вооружения и платят более высокую зарплату, и даже кормят лучше, чем украинцев.

"У наемников зарплата больше и амуниция у них лучше. И отношение к ним лучше, и питание у них отдельное", — приводит слова Козловского РИА Новости.

Козловский служил в 24-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ в качестве разведчика и телефониста, а в Израиле у него осталась семья — супруга и ребёнок. Разведчик считает, что наёмники, воюющие на Украине на стороне Киева, воспринимают всё происходящее несерьёзно, как игру.