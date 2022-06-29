Popular Mechanics: Сотни военных самолётов США не готовы к бою

Огромный парк военных самолётов ВВС США намного менее мощен, чем кажется.

По крайней мере, таков вывод нового отчета, проведенного федеральным Управлением подотчетности правительства США (GAO).

В отчете сказано, что из 186 самолётов F-22 Raptor только 93 готовы к полётам. Не менее печальны цифры и для других самолётов, включая F/A-18E/F Super Hornet.

В некоторых парках самолётов, включая бомбардировщики B-1B, все-таки больше готовых к выполнению миссий самолетов, чем неготовых, пишет издание Popular Mechanics.

Если говорить о цифрах, то парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer готов только на 40,7 процента (47,5 процента в прошлом отчете 2015 года). То есть из 62 самолетов, находящихся в эксплуатации, только 25 готовы в любой момент вылететь.

Также отмечается, что ни один самолет, отслеживаемый GAO, не улучшил свою боеспособность в период с 2015 по 2021 год.