Россия передала Украине 95 боевиков, сдавшихся в плен на "Азовстали"

29 июня 144 бойца ДНР и России, попавшие в плен к украинским боевикам, были обменяны на военносдужащих ВСУ.

Обэтом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", — зявил глава Республики в своём аккаунте мессенджера.

Он отметил, что главная задача союзных сил — спасение бойцов, принимавших участие в СВО, тем более, что у противника оказались очень ценные военные кадры.

Среди наших освобожденных много раненых, им нужна срочная квалифицированная медпомощь, подчеркнул Пушилин.

В свою очередь в Минобороне Украины подтвердили, что 144 человека вернулись на Украину. Из них 95 — сдавшиеся на "Азовстали". В том числе, 43 националиста.