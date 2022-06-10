В суде ДНР готовят к рассмотрению дело двух неонацистов из полка "Азов"*

В суде ДНР готовят к рассмотрению дело двух националистов из полка "Азов"*.

На скамье подсудимых окажутся боевики с позывными Фрост и Фокс, сообщает портал Новороссия.

Известно, что Фрост (настоящее имя Николай) сдался в плен вместе с другими боевиками, засевшими на металлургическом комбинате "Азовсталь". Предварительно установлено, что он причастен к расстрелам российских солдат.

Видео с нападением на экипаж раненых бойцов он выкладывал в своем аккаунте мессенджера. Перед сдачей в плен он закрыл канал. Ему 24 года, к националистическому батальону присоединился в Днепропетровске в 2017 году.

О втором подсудимом известно меньше. Фокса зовут Константин Микитенко. Он — оператор БТР-4.

Оба они сдались в плен в Мариуполе союзным силам вместе с другими бандеровцами, прятавшимися в бункерах завода. Обоим нацистам грозит смертная казнь.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.