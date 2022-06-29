Минобороны РФ о планах ВСУ: “Приказ спалить Авдеевку дотла”

ВСУ, используя тактику гитлеровцев времен Второй Мировой войны, хотят сжечь дотла Авдеевку вместе с жителями, а потом свалить вину на ВС РФ.

Об этом сообщил глава российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, перехваченные радиопереговоры между националистами и наёмниками подтвердили, что при подходе ВС РФ и формирований ДНР к Авдеевке ВСУ намеревались её уничтожить.

"Стереть город с лица земли, следуя нацистской тактике "выжженной земли”, применявшейся во время Великой Отечественной войны”, — заявил на брифинге полковник.

Мизинцев привел один такой радиопереговор в переводе с украинского.

"У нас приказ спалить Авдеевку дотла”. "А что с мирными”… (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте (нецензурная лексика) по домам”, — сказано украинскими нацистами.

Глава ЦУ обороной РФ отметил, что цель подобных акций — обвинить российскую армию в ударах по жилым домам.