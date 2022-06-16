Украина хочет скоро широко распространить очередную инсценировку "бесчинств русских" в Одессе.
В ходе инсценировки около десяти "актёров" в гражданской одежде и больничных пижамах со следами крови бежали от больницы, громко крича.
Всё планируется распространить через Интернет, а также западные и украинские СМИ, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев агентству РИА Новости.
"Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы", — сообщил руководитель Центра.
Мизинцев в очередной раз подчеркнул, что в ходе спецоперации Вооружённые силы РФ исключительно гуманно относятся к мирным гражданам и не наносят ударов по городской инфраструктуре, в отличие от вооружённых формирований киевского режима.
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