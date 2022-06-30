Мирошник: территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль РФ и ЛНР

Территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Лисичанске полностью перешла под контроль союзных сил. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

По его словам, бойцы ЛНР при поддержке ВС РФ продолжают зачистку в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ).

"Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск", — отметил посол.

Мирошник добавил, что перестрелки велись в течение нескольких дней в промзоне предприятия. Он подчеркнул: сейчас украинские формирования полностью "выбиты" с территории НПЗ. Как пояснил посол, боевики ВСУ сбежали, бросив свои укрытия и военную технику.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные разгромили украинский батальон неподалёку от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По данным ведомства, 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла большие потери.