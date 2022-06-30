Кочетков: РФ навязала Киеву свою тактику боёв, поэтому у ВСУ большие потери

Российская армия навязала Украине свою тактику ведения боёв. Киев не смог найти выгодную стратегию, что привело к значительным потерям среди украинских солдат. Такое мнение выразил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, Вооружённые силы РФ превосходят ВСУ по военной технике. Он отметил, что в столкновениях на ближней дистанции побеждает сторона, обладающая большей боевой мощью.

"ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперёд", — написал эксперт в колонке для "Главреда".

Как пояснил Кочетков, коллеги регулярно передают ему информацию о том, что Генштаб ВСУ не слишком креативен в своих стратегиях.

Он подчеркнул: у Киева нет необходимой техники и управленческих кадров, способных качественно организовывать высокоманёвренные операции. Именно поэтому ВСУ ведут позиционные бои с неизбежно большими потерями, заключил аналитик.