Российская армия навязала Украине свою тактику ведения боёв. Киев не смог найти выгодную стратегию, что привело к значительным потерям среди украинских солдат. Такое мнение выразил политический аналитик Александр Кочетков.
По его словам, Вооружённые силы РФ превосходят ВСУ по военной технике. Он отметил, что в столкновениях на ближней дистанции побеждает сторона, обладающая большей боевой мощью.
"ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперёд", — написал эксперт в колонке для "Главреда".
Как пояснил Кочетков, коллеги регулярно передают ему информацию о том, что Генштаб ВСУ не слишком креативен в своих стратегиях.
Он подчеркнул: у Киева нет необходимой техники и управленческих кадров, способных качественно организовывать высокоманёвренные операции. Именно поэтому ВСУ ведут позиционные бои с неизбежно большими потерями, заключил аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.