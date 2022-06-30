Военный ЛНР: боевики ВСУ, потерявшиеся в районе Золотого, сдаются в плен

Украинские боевики, которые потерялись при отступлении из Золотого, начали сдаваться в плен небольшими группами. Об этом заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Он рассказал в интервью РИА Новости, что рано утром увидел двух солдат ВСУ, которые перепутали дорогу и три дня ходили по лесам и полям.

Представитель Житомирской территориальной обороны Сергей Фасоля, сдавшийся в плен, потерялся при стремительном отступлении ВСУ в районе Золотого. По его словам, он вместе с другим бойцом лишь спустя несколько дней вышел на позиции ЛНР, думая, что там ещё находятся украинские военные.

"Ночью началось наступление. Те бегут туда, те бегут сюда, остановились перевести дух, голову поднимаем — уже никого нет", — рассказал представитель теробороны.

Военнослужащий считает, что украинское командование "кинуло" солдат, так как не предоставило никакой информации о технике отступления.