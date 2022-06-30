Резников: "24 февраля этого года была начата Третья мировая"

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников объявил день начала специальной операции на Украине, 24 февраля, началом Третьей мировой в….*, призвав Запад увеличить поставки вооружения Киеву.

"Пожалуйста, не чувствуйте никакой усталости. Пожалуйста, продолжайте вашу поддержку. Не бойтесь нового уровня эскалации с россиянами, потому что, абсолютно честно, 24 февраля этого года была начата Третья мировая в….*. Это абсолютно честно, и это реальная жизнь", — приводит его слова Sky News.

По словам министра, Украина — это только первое поле битвы и, если она потерпит поражение, следующим будет Европа.

"Не бойтесь, и мы победим", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает убеждать Запад предоставить современные танки и самолёты, но такое решение там до сих пор не приняли.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.