Минобороны Украины: Запад не хочет давать современные танки и самолёты

Украина продолжает убеждать Запад предоставить современные танки и самолёты, но такое решение там до сих пор не приняли.

Об этом накануне, 24 июня, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Решения принципиально пока что не решены. Это танки и самолёты, современные имеется ввиду. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнёрами, убеждать, что нам это тоже необходимо. А там политическое решение о предоставлении современных танков, современных самолетов пока что не принято", — сказал он в эфире украинского телевидения.

Вместе с тем министр сказал, что по прочим вопросам впереди будет немало "интересных решений" и программ от партнёров. В частности, будут усилены возможности флота Незалежной и Украина получит еще больше РЗСО, подытожил Резников.