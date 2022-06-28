Ходарёнок: Украина не будет применять РСЗО HIMARS для ударов по России

Украинская сторона вряд ли будет использовать поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS для нанесения ударов по территории России. Применять их будут, прежде всего, как инструмент террористических актов для устрашения населения ЛНР и ДНР. Об этом говорит и сегодняшний обстрел Перевальска, в котором нет никаких военных целей. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт считает, что применение HIMARS в рамках реальных боевых действий будет крайне ограниченным. Во-первых, потому что число поставленных систем, как и в случае с остальным западным вооружением, гарантированно не покрывает потери в аналогичных украинских РСЗО — то есть "Смерчах". HIMARS просто мало и существенной роли они не сыграют, пояснил аналитик.

Во-вторых, регулярное применение HIMARS по наступающим союзным войскам приведёт к скорому их уничтожению в рамках контрбатарейной борьбы, которую российская сторона ведёт межвидовыми средствами — ракетными войсками и артиллерией, авиацией, в том числе беспилотной, спецназом, добавил обозреватель.

Он выразил уверенность в том, что эти системы не будут применяться по российской территории, причём не по причине их недостаточной дальности, а из-за прямого запрета Киеву такого применения со стороны Вашингтона.

"США пытаются балансировать на тонкой грани опосредованного участия в конфликте, хотя мы прекрасно понимаем, что их участие по многим направлениям фактически прямое, включая экономическую войну, разведку, целеуказание и так далее", — отметил военный эксперт.

Он также предупредил, что не стоит забывать и о таком потенциально возможном факторе, как эксцесс исполнителя. Поэтому никаких гарантий, что американские системы не будут использоваться для ударов по России, дать нельзя.

"Вооружая нацистов и террористов и просто отморозков, ты не можешь гарантировать, что они не нарушат твои запреты", — заключил обозреватель.