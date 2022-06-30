Конашенков: обмен пленными по формуле 144 на 144 состоялся по указанию Путина

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что обмен военнопленными между РФ и Украиной, который произошёл 29 июня, был проведён по указанию российского президента Владимира Путина.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, жизни, здоровье, освобождение российских военнослужащих, бойцов ЛДНР, которые составляют большинство возвращенных, являются самой главной задачей.

Также он добавил, что все ребята либо ранены, либо тяжело ранены. В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.