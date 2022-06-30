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Онуфриенко: надо позволить Киеву занять Змеиный и уничтожить группировку ВСУ

Силовые структуры

Остров Змеиный не имеет военного значения, и никогда в своей истории его не имел. Это голая скала площадью в 17 гектаров, нахождение на которой бессмысленно. Так прокомментировал ситуацию с отходом российских военных с острова Змеиный журналист и блогер Михаил Онуфриенко.

По мнению эксперта, когда были попытки высадить десант, нахождение на Змеином было оправдано, но после этого нужно было просто убираться с этого острова и не привлекать к себе внимания. По сути, группировка российских войск на этом клочке земли защищала сама себя.

Некоторые аналитики уже предположили, что возврат Змеиного позволит Киеву сместить акценты с поражения ВСУ в Лисичанске. Хорошо, пусть смещают, это их информационное пространство, и мы не можем влиять на его формирование, заметил блогер.

Это также не тайная договорённость с Турцией по вывозу зерна с Украины, добавил Онуфриенко. Там не было ничего, что позволяло бы контролировать вывоз зерна из Чёрного моря, пояснил он.

Если Киев так хочет занять остров Змеиный, то надо позволить ему это сделать и уничтожить очередную группировку украинских войск. У ВС России для этого достаточно даже корабельной артиллерии, которой сейчас особо нечем заняться, высказал свою точку зрения журналист.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, почему Киев не сможет полноценно контролировать остров Змеиный.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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