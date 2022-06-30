Военкор Котенок: Киев не сможет полноценно контролировать остров Змеиный

Принятое Россией решение оставить остров Змеиный — разумное. Это точно не победа, но оправданный отход, а не отступление и поражение, как подают сейчас многие. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Репортёр отметил, что оборонять в данной ситуации этот узкий клочок скальной породы не имело смысла, поскольку люди на этом пятачке превращались в смертников.

Ни один ЗРК не может дать 100% гарантии от ствольной артиллерии, бомб и ракет, поэтому в данном случае решение правильное, добавил журналист.

Естественно, Киев преподнесёт всё это как свою победу, но контролировать остров полноценно противник не сможет, считает военкор.

Он объяснил, что при любой попытке высадиться на Змеиный ВКС РФ будут наносить планомерные удары.

По мнению репортёра, остров Змеиный стоит оставить вообще в качестве огрызка скалы, чтобы ни у кого не возникало желания его занимать.

"Это будет грамотным решением в этой ситуации. Именно к такому решению и пришли, но, увы, ценой потерь", — заключил Котенок.