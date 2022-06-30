Чалаев: "У ВСУ в Лисичанске печальная ситуация, они не могут нам противостоять"

Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев рассказал, что ситуация у украинских военных в городе Лисичанске нерадостная, поэтому союзные силы двигаются к полному освобождению неспешными шагами.

"У них плачевная ситуация — зачем нам спешить… Потихоньку, дом за домом, квартал за кварталом", — приводит его слова RT.

По словам чеченского командира, Лисичанск очень укреплённый город, поэтому союзные силы решили не идти в лоб, а продвигаться с осторожностью, перерезая пути снабжения ВСУ.

"Шаг за шагом, чтобы они израсходовали силы и средства, мы довели их до того состояния, что сейчас они не могут нам противостоять", — пояснил он.