Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев рассказал, что ситуация у украинских военных в городе Лисичанске нерадостная, поэтому союзные силы двигаются к полному освобождению неспешными шагами.
"У них плачевная ситуация — зачем нам спешить… Потихоньку, дом за домом, квартал за кварталом", — приводит его слова RT.
По словам чеченского командира, Лисичанск очень укреплённый город, поэтому союзные силы решили не идти в лоб, а продвигаться с осторожностью, перерезая пути снабжения ВСУ.
"Шаг за шагом, чтобы они израсходовали силы и средства, мы довели их до того состояния, что сейчас они не могут нам противостоять", — пояснил он.
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