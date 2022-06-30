ВСУ хочет высадить десант на остров Змеиный.
Об этом сообщил заместитель главы оперативного управления Генерального штаба Украины Алексей Громов.
30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве жеста доброй воли РФ вывела свои войска со Змеиного. Так Москва демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозпродукции с Незалежной.
"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", — заявил Громов на брифинге.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков в нтервью РИА Новости подчеркнул, что Киев не получит никаких козырей от владения островом, а попытки ВСУ высадиться на него будут нейтрализованы российской армией.
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