ВСУ хочет высадить десант на острове Змеиный

ВСУ хочет высадить десант на остров Змеиный.

Об этом сообщил заместитель главы оперативного управления Генерального штаба Украины Алексей Громов.

30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве жеста доброй воли РФ вывела свои войска со Змеиного. Так Москва демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозпродукции с Незалежной.

"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", — заявил Громов на брифинге.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков в нтервью РИА Новости подчеркнул, что Киев не получит никаких козырей от владения островом, а попытки ВСУ высадиться на него будут нейтрализованы российской армией.