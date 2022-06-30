Экс-сотрудник МО ФРГ Виммер: Зеленский спятил после призывов к эскалации с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский "сходит с ума", потому что требует от всего мира эскалации ситуации на Украине вместо, того, чтобы призывать к миру.

Об этом сообщает издание Nachdenkseiten, ссылаясь на бывшего статс-секретаря Минобороны Германии Вилли Виммера.

"На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал Альянс вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны... Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что "тучи сгущаются", — заявил экс-сотрудник МО ФРГ.

По его словам, всем "воинствующим странам" следовало бы уже в первые часы российской спецоперации на Украине работать над достижением консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем. Это можно было начать делать и на саммите в Мадриде.

Но никто этого и не думал делать, потому что нынешняя ситуация явно соответствует интересам и планам коллективного Запада.