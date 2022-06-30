Литовкин: "Необходимо очистить всю Украину от нацистского режима"

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему нужно освобождать всю территорию Украины.

Для обеспечения безопасности Донбасса нужно освободить полностью их территории, сообщил аналитик. Ранее российский лидер Владимир Путин назвал конечной целью специальной операции именно обеспечение безопасности Российской Федерации и ЛДНР.

"Но это не решит проблему полностью, так как бандеровцы будут обстреливать их с территории Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской областей. Значит, нужно зачищать и эти регионы", — сказал Литовкин.

Сохранение киевского нацистского режима на Украине будет угрозой для безопасности РФ, поэтому необходимо освобождать всю Украину, заявил он порталу "Иди и смотри".

"По крайней мере, Николаевскую и Одесскую области. Как минимум, эти территории нужно освободить", — подытожил Литовкин.

Ранее сообщалось, что примерно половина территории Лисичанска контролируется объединёнными силами.