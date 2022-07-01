Наступление союзных сил на Лисичанск осуществляется с четырёх направлений, большинство населённых пунктов, расположенных в пригороде, уже освобождены. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, ВС РФ и бойцы ЛНР наступают на Лисичанск по следующим направлениям:
"В итоге лисичанскую группировку разбирают сразу с четырёх направлений, оттесняя от основных городских промышленных зон крупных предприятий, где враг потенциально мог зацепиться", — отметил Мирошник.
Он добавил, что военные также наносят удары по Новодружеску, где были обнаружены укрепрайоны ВСУ с подземными переходами.
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