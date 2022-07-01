Мирошник: ​​союзные войска ЛНР и России атакуют Лисичанск с четырёх направлений

Наступление союзных сил на Лисичанск осуществляется с четырёх направлений, большинство населённых пунктов, расположенных в пригороде, уже освобождены. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, ВС РФ и бойцы ЛНР наступают на Лисичанск по следующим направлениям:

С юга в районе завода резинотехнических изделий (здесь военные уже провели зачистку близлежащих кварталов);

С севера со стороны стекольного завода Пролетарий (миротворческие войска продвинулись вглубь городской застройки);

На правом берегу Северского Донца (союзные подразделения сформировали в этой зоне широкий плацдарм с центром в районе вертолётной площадки, оттуда они продвигаются в юго-западном направлении в сторону центра Лисичанска);

От участка ЖБИ и шахты Мельникова двигается ещё одна группа войск ЛНР и РФ, сжимая "тиски" вокруг центральных районов города.

"В итоге лисичанскую группировку разбирают сразу с четырёх направлений, оттесняя от основных городских промышленных зон крупных предприятий, где враг потенциально мог зацепиться", — отметил Мирошник.

Он добавил, что военные также наносят удары по Новодружеску, где были обнаружены укрепрайоны ВСУ с подземными переходами.