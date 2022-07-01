Кадыров: подразделения ВСУ в Лисичанске находятся в плачевном состоянии

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Лисичанске полностью деморализованы. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что националистические формирования "предчувствуют скорый конец". Как пояснил политик, у украинских солдат нет возможности заранее покинуть свои позиции перед наступлением российских войск.

"По данным нашей разведки, укронацистские подразделения, базирующиеся в Лисичанске, находятся в очень плачевном состоянии. Об этом докладывает мой дорогой брат, Герой России, командир Замид Чалаев", — указал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что армия РФ пока не спешит наступать и даёт возможность уйти военным, которые не хотят идти с оружием против российских бойцов. Он подчеркнул: полное освобождение Лисичанска от националистов — вопрос времени.

"Другого исхода не ждите!" — заключил политик.

30 июня Кадыров сообщил, что Лисичанск будет освобождён от подразделений ВСУ "сегодня-завтра".