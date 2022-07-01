Украинские военные обстреляли Ровеньки в ЛНР из американской РСЗО M142 HIMARS

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.

Эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что атака началась в 06:30 по местному времени.

"С территории населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по городу Ровеньки было выпущено две ракеты из РСЗО М142 HIMARS", — прокомментировали в ведомстве.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Во вторник, 28 июня, сообщалось, что военные ВСУ впервые нанесли удар из РЗСО M142 HIMARS по населённому пункту Перевальск.

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, средства оперативного контроля уже отследили расположение комплекса. Он пояснил, что в ближайшее время союзные силы уничтожат американское оборудование, переданное Киеву.