Эксперты из представительства Луганской Народной Республики в СЦКК опровергли информацию о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки из американской РСЗО HIMARS.
По уточнённой информации, украинские войска осуществляли обстрел с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У".
"Противник выпустил по городу две ракеты с осколочно-фугасной боевой частью", — прокомментировали в ведомстве.
Отмечается, что в результате атаки со стороны ВСУ уничтожены гараж и автомобиль. Кроме того, в городе повреждена контактная сеть железнодорожного полотна. При обстреле в ряде производственных и административных зданий выбило стёкла. Как пояснили в представительстве, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ровеньки с территории населённого пункта Артёмовск, который находится под контролем киевского режима. Атаку зарегистрировали 1 июля в 06:30 по местному времени.
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