ЛНР: боевики ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У", а не с помощью РСЗО HIMARS

Эксперты из представительства Луганской Народной Республики в СЦКК опровергли информацию о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки из американской РСЗО HIMARS.

По уточнённой информации, украинские войска осуществляли обстрел с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У".

"Противник выпустил по городу две ракеты с осколочно-фугасной боевой частью", — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что в результате атаки со стороны ВСУ уничтожены гараж и автомобиль. Кроме того, в городе повреждена контактная сеть железнодорожного полотна. При обстреле в ряде производственных и административных зданий выбило стёкла. Как пояснили в представительстве, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ровеньки с территории населённого пункта Артёмовск, который находится под контролем киевского режима. Атаку зарегистрировали 1 июля в 06:30 по местному времени.