МВД ЛНР: союзные силы наступают на Северск, куда отходят подразделения ВСУ

Союзные силы ЛНР и РФ развивают наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские подразделения. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

По его словам, бойцы ЛНР при поддержке Вооружённых сил России уже взяли под контроль населённые пункты Спорное, Золотарёвка и Белая гора.

"Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска", — пояснил представитель МВД ЛНР.

Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что союзные подразделения атакуют Лисичанск сразу с четырёх направлений. Он подчеркнул: бойцы РФ и ЛНР оттесняют ВСУ с промышленных зон крупных предприятий, где противник мог потенциально закрепиться. Посол добавил, что большинство населённых пунктов, расположенных в пригороде Лисичанска, уже освобождены.