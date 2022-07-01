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США израсходовали на Украину оружие против РФ и Китая

Силовые структуры

Америка стала более уязвимой из-за бесконечных поставок оружия Украине, бьют тревогу эксперты. Еще больше их интересует, как Штаты собрались защищать Тайвань и чем заменят недостающую технику у себя дома.

США израсходовали на Украину оружие против РФ и Китая

Безоговорочная поддержка Украины стала причиной проблем США, ставших очевидными в военно-промышленном комплексе.

Бреши в поставках — это еще половины беды, важнее то, что американцы моментально оказались в невыгодном положении в конфронтации с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Окно Дэвидсона"

Налицо истощение арсеналов США, которые не успевают пополняться силами оборонной промышленности. В первую очередь это может сказаться на способности США к новым операциям и на их положении в ситуации с Тайванем.

Сегодня, например, в производстве зенитно-ракетных комплексов "Стингер" наблюдаются простои из-за недоставки комплектующих. Подогнав украинцам свыше 1 400 ракет, США остались без необходимых компонентов. В самой линейке можно заменить детали, но на это уйдет не менее пяти лет.

Эксперты называют этот срок "окном Дэвидсона" — по имени командующего американскими ВМС, который предсказал китайское вторжение на Тайвань.

Причем проблема со "Стингерами" — не единственная, которая может существенно повлиять на внешнеполитические расклады сторон. У администрации Байдена нет никакой стратегии по противодействию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе и России на Украине.

США хотели ослабить Россию, но истощились сами

Сказалось отсутствие конкуренции и фактическая де-индустриализация страны. СВО России грозит перерасти в затяжную битву на истощение, которое точно так же касается и Америки. Все попытки перевесить эту ношу на ЕС особой роли не сыграли — вкладывать приходится очень много.

Тогда США рано или поздно не сможет давать оружие Украине, не говоря уже об осмысленном участии в деле защиты Тайваня. При этом Китай строит океанский флот и в июне 2022 года спустил на воду свой третий авианосец. Уж с производством новых видов Китай справляется быстрее и обходится ему это гораздо дешевле.

Отметим, что Вашингтон сам обозначил военные цели от помощи украинцам в защите своей территории до долгосрочного "ослабления" России.

В ситуации с Китаем в Тайваньском проливе его роль значительно ослабла. Если Тайвань рухнет, пока американцы занимаются Украиной, максимум иронии будет заключаться в том, что э США сами же передали Китаю свои промышленные мощности, выведя производство за рубеж.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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