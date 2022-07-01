В плен к военным ЛНР попал мобилизованный боец ВСУ. Кроме украинского, Владимир Козловский имеет ещё и израильский паспорт.
Он рассказал, что хотел уехать с Украины, однако на границе в Ужгороде был задержан пограничниками и отправлен на фронт в район Лисичанска.
По словам пленного, командование дало приказ отвести людей на позиции, однако они попали под сильный обстрел, а когда вернулись обратно, там уже стояли подразделения российской армии. Украинские командиры бросили всё и просто сбежали. Попытки связаться с ними закончились неудачей.
Козловский также добавил, что у них в подразделении было иностранное вооружение, стрелять из которого никто не умел, и их этому даже не обучали.
"Можно сказать, подготовки вообще никакой не было. Просто взяли людей, которые никогда не служили в армии, мобилизовали их, привезли…", — рассказал он.
При этом бойцам обещали, что они останутся на Западной Украине, но вместо этого в один день их отправили на фронт — "привезли в район Лисичанска и бросили как мясо".
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