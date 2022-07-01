Военные ЛНР взяли в плен гражданина Израиля в районе Лисичанска

В плен к военным ЛНР попал мобилизованный боец ВСУ. Кроме украинского, Владимир Козловский имеет ещё и израильский паспорт.

Он рассказал, что хотел уехать с Украины, однако на границе в Ужгороде был задержан пограничниками и отправлен на фронт в район Лисичанска.

По словам пленного, командование дало приказ отвести людей на позиции, однако они попали под сильный обстрел, а когда вернулись обратно, там уже стояли подразделения российской армии. Украинские командиры бросили всё и просто сбежали. Попытки связаться с ними закончились неудачей.

Козловский также добавил, что у них в подразделении было иностранное вооружение, стрелять из которого никто не умел, и их этому даже не обучали.

"Можно сказать, подготовки вообще никакой не было. Просто взяли людей, которые никогда не служили в армии, мобилизовали их, привезли…", — рассказал он.

При этом бойцам обещали, что они останутся на Западной Украине, но вместо этого в один день их отправили на фронт — "привезли в район Лисичанска и бросили как мясо".