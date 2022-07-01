В Лисичанск направился российский спецназ "Отважных", чтобы присоединиться к наступлению на оставшиеся в городе подразделения ВСУ.
"Как и сто, двести, триста лет тому назад, на войну защищать Россию уходят лучшие ее сыны. Уходят, чтобы победить и с триумфом вернуться домой!", — написало об этом издание "Русская Весна".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные понесли большие потери возле Лисичанска. Ведомство сообщило о гибели почти 200 бойцов ВСУ только в двух населённых пунктах недалеко от этого города.
"Украинская армия несет большие потери в районе Лисичанска, только в двух населенных пунктах погибли 190 человек", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что войска РФ и ЛНР продолжают наступление на Лисичанск, и на момент утра 1 июля они вышли уже непосредственно к самому городу.
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