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В Лисичанске с ВСУ будет сражаться спецназ "Отважных"

Силовые структуры

В Лисичанск направился российский спецназ "Отважных", чтобы присоединиться к наступлению на оставшиеся в городе подразделения ВСУ.

В Лисичанске с ВСУ будет сражаться спецназ "Отважных"

"Как и сто, двести, триста лет тому назад, на войну защищать Россию уходят лучшие ее сыны. Уходят, чтобы победить и с триумфом вернуться домой!", — написало об этом издание "Русская Весна".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные понесли большие потери возле Лисичанска. Ведомство сообщило о гибели почти 200 бойцов ВСУ только в двух населённых пунктах недалеко от этого города.

"Украинская армия несет большие потери в районе Лисичанска, только в двух населенных пунктах погибли 190 человек", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что войска РФ и ЛНР продолжают наступление на Лисичанск, и на момент утра 1 июля они вышли уже непосредственно к самому городу.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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