Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что после полного освобождения Лисичанска территорию ЛНР можно будет назвать свободной на 99,9%.
После установления контроля над Лисичанском военные РФ и ЛНР, вероятно, возьмут курс на Славянск, к которому будут подходить с восточной и северной стороны, а после него пойдут на Краматорск.
"А дальше пойдет Краматорск. Насчет Авдеевки/Марьинки не знаю. Мне кажется, что ими будут заниматься попозже. Одновременно по Славянску/Краматорску и Авдеевке/Марьинке проводить операцию не будут", — дал свой прогноз Кнутов в беседе с "Украиной.ру".
По мнению эксперта, на сдачу ВСУ в плен и добровольное оставление позиций в этом районе рассчитывать не приходится, потому что в Славянске и Краматорске сосредоточены главные силы украинской армии.
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