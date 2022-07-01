Минобороны РФ: армия Украины несёт большие потери в районе Лисичанска

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери в районе Лисичанска. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, союзные силы РФ и ЛНР продолжают успешное наступление. За прошедшие трое суток они взяли под контроль Лисичанский НПЗ, шахту Матросскую, желатиновый завод и населённый пункт Туполевка. Подразделения России и ЛНР вышли непосредственно к Лисичанску.

Как пояснили представители Минобороны, в ВСУ складывается критическая ситуация.

"Только в населённом пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, в Верхнекаменском — 70", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные подразделения РФ и ЛНР атакуют Лисичанск с четырёх направлений. Он подчеркнул: военные оттесняют противника от промышленных зон крупных городских предприятий.