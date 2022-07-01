Джаралла: ядерное оружие в Калининграде даёт козырь, который не перебить

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может превратить Балтийское море в "озеро НАТО", но Москва примет ответные меры.

Политолог Владимир Джаралла рассказал, насколько реалистичен такой сценарий.

Это вступление расширяет возможности НАТО, уверен эксперт.

"Страны обладали самостоятельным военным потенциалом, который в значительной степени будет интегрирован в состав НАТО. Теперь Балтийское море является внутренним "озером НАТО", — цитирует "Журналистская правда" обозревателя.

Но Джаралла отмечает, что Калининград создавался как военная крепость, способная контролировать большую территорию. При размещении там ядерного оружия, появляется козырь, который не перебить, подчеркнул эксперт.

"С военной точки зрения, это крепкий орешек, который при наличии военного конфликта сыграет свою роль в значительной степени, как козырь, который поможет достичь преимущества. Это прекрасно понимают и военные стратеги", — заявил политолог.

Для РФ ситуация такова, что Балтийское море, ранее бывшее морем мира, теперь меняется на противоположность и скоро финны и шведы почувствуют это на себе.

"С точки зрения преимущества, они ничего не получили, а недостатки ощущать будут всё более активно", — подытожил аналитик.