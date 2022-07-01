Ходаковский: Украина специально бросает на растерзание лучшие подразделения

Основатель и командир батальона донбасского "Восток” Александр Ходаковский сообщил, что командование ВСУ поставило политическую задачу урегулирования конфликта выше военной.

По его словам, руководство украинской армией жертвует живой силой ради иллюзии успеха. А вот о реальных достижениях националистов на поле боя говорить не приходится.

"Чтобы продемонстрировать стойкость на фронте, Украина бросает на театр боевых действий часть своих лучших подразделений и военнослужащих”, — в эфире телепередачи "60 минут" рассказал комбат.

По его словам, киевский режим намеренно отказывается отводить подразделения из-за того, чтобы иллюзорно убедить своих западных кураторов. Например, Генштаб ВСУ призывал сдать Северодонецк, а президент Владимир Зеленский бросил в "самое пекло" на усиление элитные части: иностранных выученных наёмников и украинский спецназ.