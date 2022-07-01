Продолжается российская военная спецоперация на Украине. ВКС России, ракетные войска и артиллеристы поразили 32 пункта управления украинских националистов.
Об этом на брифинге сообщило Министерство обороны РФ.
Также Вооруженные силы России продолжают успешно наступать в районе города Лисичанска.
Неудачи украинских боевиков на поле боя провоцируют увеличение числа дезертиров и "уклонистов". Отмечается неорганизованный выход подразделений бандеровцев из Лисичанска. Командиры ВСУ всячески скрывают факты неукомплектованности своих формирований.
Высокоточным оружием российской авиации за прошедшие сутки ликвидированы 5 складов с боеприпасами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.