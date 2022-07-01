Минобороны РФ: российские войска уничтожили 32 пункта управления ВСУ

Продолжается российская военная спецоперация на Украине. ВКС России, ракетные войска и артиллеристы поразили 32 пункта управления украинских националистов.

Об этом на брифинге сообщило Министерство обороны РФ.

Также Вооруженные силы России продолжают успешно наступать в районе города Лисичанска.

Неудачи украинских боевиков на поле боя провоцируют увеличение числа дезертиров и "уклонистов". Отмечается неорганизованный выход подразделений бандеровцев из Лисичанска. Командиры ВСУ всячески скрывают факты неукомплектованности своих формирований.

Высокоточным оружием российской авиации за прошедшие сутки ликвидированы 5 складов с боеприпасами.