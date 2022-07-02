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Лондон обвинил ДНР в "эксплуатации в политцелях" приговорённых к казни наёмников

Силовые структуры

В Министерстве иностранных дел Великобритании "осудили" действия ДНР в отношении иностранных наёмников. По мнению ведомства, власти Донецкой Народной Республики "эксплуатируют" заключённых в "политических целях".

Лондон обвинил ДНР в "эксплуатации в политцелях" приговорённых к казни наёмников

В МИД подчеркнули, что осуждают действия не только представителей ДНР, но и России, которая "активно поддерживает" подобные решения.

"Мы осуждаем эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в политических целях и подняли этот вопрос перед Россией", — заявил CNN представитель британского Министерства иностранных дел и развития. — Мы находимся в постоянном контакте с правительством Украины по их делам и полностью поддерживаем Украину в её усилиях по их освобождению".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в ДНР предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам, которые участвовали в боях на стороне ВСУ. Им вменяют те же статьи, по которым ранее приговорили к смертной казни двоих граждан Великобритании и одного боевика из Марокко.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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