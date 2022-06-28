Защита наёмника Шона Пиннера просит заменить смертную казнь на пожизненное

Защита наёмника из Великобритании Шона Пиннера просит заменить смертную казнь на пожизненное заключение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Церковникову.

"Мы просим изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы", — цитирует агентство юриста.

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух наёмников, воюющих на стороне кивского режима — британцев и марокканца к смерной казни.

Так же в суде подтвердили, что защита Пиннера обжаловала смертный приговор.