Защита наёмника из Великобритании Шона Пиннера просит заменить смертную казнь на пожизненное заключение.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Церковникову.
"Мы просим изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы", — цитирует агентство юриста.
Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух наёмников, воюющих на стороне кивского режима — британцев и марокканца к смерной казни.
Так же в суде подтвердили, что защита Пиннера обжаловала смертный приговор.
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