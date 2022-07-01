В ДНР предъявили обвинение еще двум наёмникам из Британии

В Донецкой Народной Республике предъявили обвинение еще двум наёмникам из Великобритании, воевавшим на стороне киевского режима.

Напомним, Эндрю Хилла взяли в плен в июне под Николаевом. На первом допросе он отрицал причастность к военным преступлениям.

О втором англичанине Дилане Хили пока ничего неизвестно. По информации источников, его весной взяли в плен на заводе имени Ильича в Мариуполе, где располагалась 36 бригада морпехов ВСУ.

Британским наёмникам вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам: двум британцам и марокканцу, которых приговорили к смертной казни.

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