Сафиулин: В освобожденном Лимане раскрыли работу штаба диверсантов ВСУ

В освобожденном Лимане обнаружен штаб диверсантов ВСУ, которые передавали координаты украинским миномётчикам.

Бандеровцы выдавали себя за гражданских и действовали чрезвычайно скрытно, поэтому их смогли обнаружить лишь сейчас.

"Территория к югу от Лимана находится за железной дорогой. Сейчас это самая опасная часть города. Солдаты говорят, что там много местных жителей, переодетых в гражданскую одежду, разведчиков и следопытов. Бойцы народного ополчения всё ещё ищут бывшие вражеские позиции. разведчики ВСУ обосновались в этом высоком здании”, — сообщает корреспондент "Известий” Александр Сафиулин.

Журналист показал их спальные мешки и форму.

На кадрах видна квартира, в которой располагался штаб разведчиков киевского режима. Именно оттуда боевики корректировали артобстрел города, когда ВС РФ двигались на Красный Лиман, сообщают ополченцы.

Местное население рассказывает, что националисты начали обстреливать город ещё до прихода освободителей.

"Украина начала нас бомбить по полной программе. Каждый день, каждую ночь. Мы сами были в шоке. Ещё рассказывали истории, что русские нас бьют”, — сообщает местный житель.

"Блуждающие минометы” находятся в этом районе и по сей день. Время от времени бандеровцы бьют по Лиману из пригородов. Диверсантов до сих пор вылавливают.

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