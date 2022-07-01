Украинские боевики при отступлении из Северодонецка уничтожили часть документов в аэропорту.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что промзона и аэропорт Северодонецка освобождены. Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал, что найдены доказательства того, что аэропорт города подготавливали для создания крупной базы НАТО у границы России.
"Многие документы были уничтожены, но специальной инвентаризации документов, как в других регионах, не проводилось”, — говорит Киселёв.
По его словам, украинские националисты не успели сжечь все документы, поэтому, отступая, боевики устроили артиллерийский удар по территории аэропорта. Но некоторые документы, в их числе подтверждающие все военные преступления, совершенные националистами в Донбассе, смогли всё же уцелеть.
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