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ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в аэропорту Северодонецка

Силовые структуры

Украинские боевики при отступлении из Северодонецка уничтожили часть документов в аэропорту.

ВСУ при отступлении уничтожили часть документов в аэропорту Северодонецка

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что промзона и аэропорт Северодонецка освобождены. Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал, что найдены доказательства того, что аэропорт города подготавливали для создания крупной базы НАТО у границы России.

"Многие документы были уничтожены, но специальной инвентаризации документов, как в других регионах, не проводилось”, — говорит Киселёв.

По его словам, украинские националисты не успели сжечь все документы, поэтому, отступая, боевики устроили артиллерийский удар по территории аэропорта. Но некоторые документы, в их числе подтверждающие все военные преступления, совершенные националистами в Донбассе, смогли всё же уцелеть.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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