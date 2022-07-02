Полковник Ходарёнок: ВС РФ после взятия Лисичанска направят удары на Бахмут

Оперативные сводки пестрят сообщениями о скором взятии Лисичанска. В каком направлении пойдут дальше ВС РФ и силы ЛДНР? Военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок обозначил следующие направления:

"Все усилия союзных сил будут сконцентрированы на овладении Краматорско-Славянской агломерацией. Несомненно, следующее направление — это районы Бахмута (Артёмовска)".

Данный регион ВСУ укрепляли очень длительное время, поэтому сломить сопротивление противника будет непросто. При планировании боевых действий этот факт военным руководством союзных сил учитывается, сообщает Ходарёнок в беседе с "МК".

Лесные массивы в районе и небольшое количество дорог также не играют на руку ВС РФ и НМ ЛДНР, это может затруднить переброску нужных группировок. По предварительным данным, количество бойцов ВСУ в регионе может доходить до 10 тысяч человек.