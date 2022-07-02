Союзные силы России и ЛНР и РФ активно уничтожают последние очаги сопротивления группировки ВСУ в Лисичанске. По данным ТАСС, из города им вряд ли удастся выйти.
Как сообщает с места событий спецкор РИА Новости, группировка "О" (Отважные) заняла сегодня Золотарёвку. Для того, чтобы полностью захлопнуть крышку котла в Лисичанске, российским военным надо взять под контроль населённый пункт Белогоровка, расположенный в шести километрах.
Напомним, на сегодняшний день почти вся территория ЛНР — кроме Лисичанска — освобождена союзными силами.
В Лисичанске, по последним данным Виталия Кисилёва, помощника главы МВД ЛНР, находятся более 2 тысяч бойцов теробороны ВСУ.
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