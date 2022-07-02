Шольц прокомментировал ресурсы Путина на ведение СВО: "Никто не знает"

Россия начала специальную военную операцию на Украине. Боевые действия длятся уже более четырех месяцев, и ВС РФ используют свою огневую мощь для достижения успехов. По оценкам американской разведки, Россия в настоящее время удерживает около 20% территорий страны, в основном на востоке Украины. В феврале эта цифра была в районе 7%.

Сколько ещё времени продлится СВО на Украине и сколько ещё ресурсов у Владимира Путина? На эти вопросы ответил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CBS News:

"Он лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами, и он действительно ведёт эту <военную спецоперацию>, и он готовился к ней очень долго. <…> И поэтому он сможет продолжать войну действительно долгое время".

На вопрос ведущей, когда же у Путина закончатся средства на ведение СВО, Шольц ответил: "На самом деле никто не знает".