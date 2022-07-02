Сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Союзные войска уже находятся в центре Лисичанска. Однако основная интрига заключается в том, сколько сил ВСУ смогли под огнём отойти через Белогоровку к Северску, а сколько осталось в Лисичанске и прилегающих населённых пунктах. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.
Он отметил, что те, кто остался, конечно, могут продолжить оборону в укрепрайонах и промзонах. И это на некоторое время затянет зачистку города, особенно если окружённые будут прикрываться взятыми в заложники мирными жителями.
Однако прорваться они вряд ли смогут, а сил, чтобы деблокировать Лисичанск, у ВСУ просто нет. Поэтому все, кто останется, будут или уничтожены, или взяты в плен, заключил аналитик.
Заметим, украинская сторона опровергла сообщения о взятии Лисичанска. Представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил в эфире телемарафона, что под Лисичанском идут ожесточённые бои, но сам город не окружён, он якобы находится под контролем ВСУ.
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