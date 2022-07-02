Армия России с боями выходит на северные окраины Харькова

Вооружённые силы России приближаются к северным окраинам Харькова.

Генеральный штаб ВСУ вынужден констатировать, что боевые действия идут уже вдоль автотрассы Белгород — Харьков, то есть в полутора десятках километров от окружной автомобильной дороги Харькова.

Издание "Военное обозрение" сообщает, что одновременно с этим объединённые силы наносят удары по подразделениям националистов в районе Чугуева.

Кроме того, российские военнослужащие в Харьковскую область доставили более 150 т. гуманитарной помощи. Вся она роздана мирному населению освобожденных населенных пунктов региона в ходе проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

Чтобы не подвергать опасности гражданское население и не попасть под обстрел боевиков, раздача гумпомощи была разделена по районам. Продукты привозили активистам районов и уже они адресно раздали продуктовые наборы, не создавая очереди.