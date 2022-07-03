20 выходцев из Белоруссии, которые вели бои за ВСУ, попали под обстрел российских военных и погибли, заявил президент страны Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера, виновата в этом оппозиция.
Оставшиеся в живых боевики из белорусского формирования вынуждены были бежать, вместе со своими "товарищами" из украинской армии, пояснил Лукашенко.
"Вы знаете, там (на Украине — Прим. ред.) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих, — пояснил президент на торжественном собрании по случаю Дня независимости. — Двадцать человек из полка Калиновского там и остались".
Как подчеркнул президент, отправкой добровольцев на Украину занимается оппозиция и теперь именно им предстоит ответить за смерть граждан страны.
"Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались", — резюмировал Лукашенко.
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