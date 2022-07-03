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Лукашенко: 20 выходцев из Белоруссии погибли на Украине за ВСУ — "Довоевались"

Силовые структуры

20 выходцев из Белоруссии, которые вели бои за ВСУ, попали под обстрел российских военных и погибли, заявил президент страны Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера, виновата в этом оппозиция.

Лукашенко: 20 выходцев из Белоруссии погибли на Украине за ВСУ — "Довоевались"

Оставшиеся в живых боевики из белорусского формирования вынуждены были бежать, вместе со своими "товарищами" из украинской армии, пояснил Лукашенко.

"Вы знаете, там (на Украине — Прим. ред.) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих, — пояснил президент на торжественном собрании по случаю Дня независимости. — Двадцать человек из полка Калиновского там и остались".

Как подчеркнул президент, отправкой добровольцев на Украину занимается оппозиция и теперь именно им предстоит ответить за смерть граждан страны.

"Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались", — резюмировал Лукашенко.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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