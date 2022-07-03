Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО

Массированная атака минувшей ночью на Белгород стала самой мощной с начала спецоперации на Украине, заявил военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, работы ПВО могло быть недостаточно.

Как подчеркнул военный эксперт, дома могли быть повреждены от падения снарядов на город.

"Произошедший сегодня ночью массированный обстрел ВСУ Белгорода стал самым мощным за всё время с начала спецоперации на Украине", — заявил Рожин. — Как уже известно, этой ночью в Белгороде работала ПВО, но её оказалось недостаточно".

Ранее Pravda.Ru писала о серии громких хлопков в Белгороде, в результате которых погибли три человека и ещё четверо пострадали, включая 10-летнего ребёнка. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, также были разрушены несколько частных и многоквартирных домов. Отметим, что официального заявления о том, что это был обстрел со стороны Украины, не поступало.