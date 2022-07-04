Военкор Котенок: после освобождения ЛНР ВСУ попытаются взять Херсон

Ответ на вопрос, что будет дальше после взятия Лисичанска и сообщения об освобождении территории ЛНР, простой и понятный — освобождение ДНР. Однако с этим не согласны в Киеве. Журналист отметил, что противник упёрся под Донецком, поэтому впереди штурмы укрепрайонов ВСУ. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист считает, что намерения и желания России ясны, но нужно также знать, чего хочет киевский режим. А он, по словам репортёра, рассчитывает на замедление наступления ВС РФ.

"После получения ствольной артиллерии, САУ, РСЗО и ОТРК от США и их союзников противник осмелел, вынашивает планы и анонсирует удары по Крымскому, Херсонскому мостам, бухтам и рейду Севастополя. Также в планах — удары по приграничным областным центрам РФ: Белгороду, Курску, Воронежу, расположениям воинских частей", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Он добавил также, что в планах противника есть активизация террористической деятельности на освобождённых Россией территориях — в ЛДНР, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и попытки перенести активность в виде ДТА на российскую территорию под видом действий новых "власовцев" — формирований "освободителей России".

Журналист сделал прогноз, что ВСУ также попытаются взять Херсон.